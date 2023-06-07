Hipertansiyona karşı 7 öneri. Profesör açıkladı

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilo, stres ve zararlı yaşam alışkanlıkları derken son yıllarda hipertansiyon hastalarının sayısı hızla artırdığı biliniyor.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Özkan, ülkemizde her 3 kişiden 1’inin hipertansiyon hastalığıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Oldukça yüksek olan bu orandan daha da kötüsü ise; yarıya yakın tansiyon hastasının maalesef hastalığının farkında bile olmamasıdır. Sinsice ilerlediğinden ‘sessiz katil’ diye de anılan hipertansiyon; başta kalp damarları olmak üzere tüm vücutta büyük tahribata yol açıyor” ifadelerini kullandı.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Özkan, hipertansiyona karşı 7 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
-Tuz tüketimini sınırlandırın
-Şeker ve karbonhidrat tüketimine dikkat edin
-Egzersiz yapın
-Mutlaka yeterince su için!
-Yeterli ve kaliteli uyuyun
-Stresi yönetmeyi öğrenin
-İlaçlarınızı düzenli ve aynı saatlerde alın