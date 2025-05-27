Hipnoz seansları ile tanınıyordu! Diploması sahte çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyen 58 şüpheli gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekol TV'nin haberine göre, ikiz e-imza oluşturarak kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz olarak erişim sağlayan sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik ikinci dalga operasyonda, gözaltına alınan şüpheli isimlerden 39’u tutuklama, 11’i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'DOKTOR' OLARAK BİLİNİYORDU, DİPLOMASI SAHTE ÇIKTI

Tutuklanan isimler arasında kamuoyunda 'doktor' olarak bilinen Volkan Uçak da bulunuyor. Hipnoz seansları düzenleyen ve seans ücretlerinin yüksek olduğu bilinen Uçak’ın, Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi.

Uçak, ifadesinde ise, Türkiye’den lisans ve yüksek lisans diplomasının olmadığını itiraf ederken, Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu öne sürdü.

PARA KARŞILIĞI DİPLOMA

Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan bilgiler kapsamında, Uçak’ın sınav kaydının ve diploma kaydının olmadığı, para karşılığı Ege Üniversitesi'nden diploma aldığı yapılan tespitler arasında yer aldı.