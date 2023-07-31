Hipodromda meydan muharebesi gibi kavga

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga çıktı. Kalabalık grubun küreklerle birbirlerine girdikleri kavgada 6 kişi yaralandı.

Hipodromda meydan muharebesi gibi kavga

Olay, dün, Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi. Atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi. Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.

KAVGA ANI KAMERAYA ÇEKİLDİ
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

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