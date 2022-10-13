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Hastalık hastalığı nasıl anlaşılır?

Halk arasında “hastalık hastalığı” olarak bilinen hipokondriyazis eski çağlardan bu yana görülen “zihin-vücut” ilişkisinin bozulması durumu. Uzman Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, hastalık hastalığı hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:42
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Hipokondriyazis Nedir?

Hastalık hastalığı nasıl anlaşılır?
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Hastalığın “Hipokondriyazis” adını alması ise Hipokrat zamanına dayanmakta. Hipokrat’ın o dönemde kaburganın alt kısmını “Hipokondrium” olarak tanımlaması ve hastaların, ağrılarını genellikle bu bölgede yaşaması nedeniyle hastalık hastalığı “Hipokondriyazis” olarak adlandırılmış.

Hastalık hastalığı; kişinin ciddi bir hastalığı olduğunu düşünmesi ve vücudundaki belirtileri yanlış ya da abartılı anlaması sonucunda ortaya çıkıyor. Kişi kendisine doktorunun iyisin demesine rağmen şüphe duyması anlamına da geliyor.

HANGİ YAŞ ARALIĞINDA VE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Hipokondriyazis sıklıkla 20-30 yaşlarında görülüyor. Kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı neredeyse eşit oranda. Psikiyatriste başvuranların en belirgin özelliği ise psikiyatriste gitmeden önce birçok doktorla görüşmüş olmaları. Ayrıca bu kişiler psikiyatristlerinden ve psikologlarından emin olamayıp sürekli değiştirme eğiliminde de oluyor.

HANGİ DAVRANIŞLAR GÖRÜLÜR?

Hastalığı onaylatmak isterler.

Saptanamamış özgül bir hastalıkları olduğuna inanırlar ve bu durumun henüz hekimler tarafından bulunmadığını hissederler.

Bu kişilerde çoğu zaman bedensel belirtiler yoktur ya da hafif belirtiler vardır. Ancak bu belirtiler üzerine sürekli düşünme eğilimindedirler.

Sağlıkla ilgili yüksek düzeyde kaygılıdırlar.

Hastalık ipuçlarını sıkı sıkıya takip ederler.

Kimileri doktor doktor gezerken, kimileri ise hastaneden kaçınma eğilimindedir.

Nabızlarını sıklıkla kontrol ederler.

Hastalık süreci ile ilgili doktorla bilgi yarışına girebilirler.

HASTALIK HASTALIĞI NEDENLERİ

Hipokondriyazisi diğer tanılardan ayıran en önemli faktör, sağlık kaygısı. Fakat bu kaygının temelinde ölüm korkusu yoktu. Sağlık ile ilgili duyulan endişe; daha çok fark edilme, ilgi odağı olma gibi hasta rolünün sağladığı ikincil kazançlardan kaynaklanmakta.

KİŞİNİN SOSYAL YAŞAMINI NASIL ETKİLER?

Hastalık hastalığı neticesinde sosyal ilişkilerde bozulma görülüyor. Bu kişiler hasta olma korkusu ile aşırı meşgul oluyorlar. Hasta olmamalarına rağmen hastalıklar hakkında yoğun araştırma yapıyorlar. İnternetten ve sağlık ile ilgili forum sitelerinde yazılan belirtilerin kendilerinde olup olmadığını kontrol ediyorlar.

Gündemlerinin hastalıktan başka bir şey olmaması, çevresindeki insanların onlardan uzaklaşmasına neden oluyor. Bazen de ailelerinin ve arkadaşlarının hastalık hastalığını fark etmeleri, bu kişilerin çevrelerinden uzaklaşma eğilimi göstermelerine de yol açabililiyor. Bu durum birçok doktora giderek onay ihtiyacı almaya devam etmelerini sağlar.

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