Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi

Kaynak: ANKA
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasının yine ertelendiği açıklandı.

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi altı yaşındayken “imam nikahıyla evlendirilerek” Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın bugünkü duruşmasında yine karar çıkmadı. Duruşma, Türkiye’de infiale yol açan istismar davası olarak biliniyor ve 23 Eylül saat 10.00’a ertelendi.

Davanın ertelenmesi üzerine avukatlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının basın açıklaması yaptığı sırada, şeriatı savunan bir kadın “Şeriata laf edenler sadece bu kadar mı?” diye bağırdı. Polis memurları araya girerken, provokatif söylemlerde bulunan kadına tepki gösterildi.

H.K.G.'ye destek için adliye önünde bulunan bazı vatandaşlar ise “Sen burada bağırabiliyorsan laiklik sayesinde”, “Acaba o düzen olsa okuyabilir miydin, sokağa çıkabilir miydin?” sözleriyle kadına tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak’ta yapıldı ve yayın yasağı ile gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunun raporuna göre mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığı bozulmuştu ve cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ekim 2023 tarihinde Kadir İstekli’yi 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve Fatıma Gümüşel’i ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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