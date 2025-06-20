Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş gelişme! Karar bozuldu

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken “imam nikahıyla evlendirilerek” Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada karar bozuldu.
DAVA İSTİNAFA TAŞINDI
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, H.K.G. davasında verilen mahkûmiyet kararlarını usul yönünden bozdu. H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin dava yeniden yargılama sürecinde istinaf mahkemesinde devam edecek.
CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMALARI VE MAHKÛMİYETLER
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, 6 yaşındayken Kadir İstekli isimli tarikat mensubuyla sözde evlendirilerek cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılamada, sanıklara ağır cezalar verilmişti. Kadir İstekli, çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış; baba Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl, anneye ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.
YEREL MAHKEME CEZAYI ARTIRDI, YARGITAY USULDEN BOZDU
İstinaf mahkemesi, verilen kararları yetersiz bularak bozmuş; yeniden görülen davada yerel mahkeme Kadir İstekli’ye verilen cezayı 36 yıla çıkarmıştı. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu süreci usul yönünden uygun bulmadı. Yargıtay, istinafın dosyayı doğrudan yerel mahkemeye göndermesini usule aykırı bularak, dosyanın istinaf mahkemesinde incelenmesi gerektiğine karar verdi.
YENİDEN YARGILAMA İSTANBUL BÖLGE 20. CEZA DAİRESİ’NDE
Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin aldığı karar doğrultusunda, dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde yeniden görülecek.