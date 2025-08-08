Hırçın avukat, karşı tarafın avukatını dövdü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde avukat Şafak C., bir dava konusunda tartıştığı karşı tarafın avukatı Mustafa D.'yi darp edip yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak'ta meydana geldi. Avukat Şafak C., bir davayla ilgili görüşmek üzere meslektaşı Mustafa D.'yi ofisine çağırdı.

dha-253741-3.jpg

Ofiste başlayan görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şafak C., Mustafa D.'yi darbetti. Mustafa D., ofisten çıktığı sırada bina girişinde, davanın tarafı olan Şafak C.'nin müvekkilleri tarafından da darbedildi.

dha-253741-1.jpg

Mustafa D., kaçarak taksi durağına sığınıp, polis ekiplerini aradı. İhbara olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

