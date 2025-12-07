Amerikan mimarlığının en çarpıcı ve yenilikçi yeteneklerinden Frank O. Gehry, cuma günü Kaliforniya’nın Santa Monica kentindeki evinde 96 yaşında hayatını kaybetti. Asistanı Meaghan Lloyd, ölüm nedeninin solunum yetmezliği olduğunu açıkladı.

Gehry’nin en büyük şöhreti ve mirası, İspanya’nın kuzeyindeki Bilbao şehrinde yükselen titanyum kaplı Guggenheim Müzesi’dir. 1997’de açılan bu coşkulu yapı, çökmekte olan bir sanayi şehrini yeniden canlandırmış ve Gehry’yi Frank Lloyd Wright’tan sonraki en ünlü Amerikalı mimar haline getirmişti.

Yerden fışkıran gümüş dalgalar gibi görünen müze, neşeli ve duygu dolu yeni bir mimarinin habercisi oldu. Bilgisayar destekli tasarımı erken benimseyen Gehry, heykelsi yeteneği ve içgüdüsel gücüyle Barok dönemle yarışan çok sayıda başyapıt üretti. Bunlar arasında Los Angeles’taki koza benzeri iç mekanıyla Walt Disney Konser Salonu (2003), Miami’deki New World Center (2011) ve Paris’te cam gibi akışkan görünen Louis Vuitton Vakfı (2014) öne çıkarıyor. 1989 Pritzker Ödülü’nü kazanan Gehry, adını çok daha önce, 1978’de kendi Santa Monica bungalovunu kontrplak, oluklu sac ve zincir örgüyle “yıkıp yeniden yaparak” duyurmuştu.

Bu kaba ve çatışmalı biçimler, 1960’ların toplumsal çalkantılarını yansıtıyor, Gehry’yi bir anda mimarinin öncü gücü haline getiriyordu. Philip Johnson, 1982’de bir Gehry evi için şöyle demişti:

“Bu güzellik ya da çirkinlik değil, başka hiç kimsede bulamayacağınız rahatsız edici bir tatmin duygusu.”

Gehry, 2012'de The Times'a verdiği röportajda, dönemin baskın mimari akımlarına karşı duyduğu antipatiyi açıklarken, "Her şeye isyan ediyordum" derken, bunlardan biri de, Illinois çayırlarında Mies van der Rohe'nin sade, düz, çelik ve camdan yapılmış modernist pavyonu olan Farnsworth Evi idi. "Böyle bir evde yaşayamazdım" diyen Gehry, "Eve gelip kıyafetlerimi temizleyip düzgünce asmam gerekirdi. Burnu havada ve bitkin olduğunu düşünürdüm. Hayata hiç uymuyordu" eleştirisinde bulunmuştu.

Gehry daha sonra repertuarını giderek daha heykelsi hale getirdi. Bunlar arasında, Almanya'nın Weil am Rhein kentindeki Vitra Tasarım Müzesi'nin (1989) çarpık beyaz sıva formları ve Prag'da vahşi, bale benzeri bir kucaklaşmayla birleşen iki silindirik kule de vardı. 1996 tarihli bu bina, dans eden ikili Ginger Rogers ve Fred Astaire'den esinlenerek "Dans Eden Ev" veya "Zencefil ve Fred" olarak adlandırılmıştı.

Kimileri eserlerini “mimariden çok heykel” buldu, kimileri de “markalaşmış mimarinin simgesi” diye eleştirdi. Yine de Gehry’nin yapıları, on yıllardır sıkıcı işlevselcilik ve postmodern klişelerden bunalan mimarlığa kaybettiği duygusal gücü geri kazandırdı. Parlak cephelerin ardında ise daha derin bir hedef vardı: Sadece etkileyici değil, demokratik ve insan hayatının karmaşasını kucaklayan bir mimari.

İSTANBUL’A DA İMZA ATMAYA ÇOK YAKLAŞMIŞTI

Frank Gehry, İstanbul’da da dev bir imza atmaya çok yaklaşmıştı. Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Tepebaşı’ndaki eski TRT binası ve arazisini devralabilseydi, o alana Gehry’nin tasarladığı titanyum kaplı, dalgalı formlu dev bir kültür-sanat kompleksi yapılacaktı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bizzat devreye girip defalarca talimat vermesine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapmasına rağmen TRT binadan ve arsadan vazgeçmedi. Bürokrasi kazandı, proje rafa kalktı. Bilbao’yu kurtaran, Paris’e Louis Vuitton Vakfı’nı kazandıran adamın İstanbul hayali böylece gerçekleşemedi. Tepebaşı hâlâ o eski beton yığınıyla duruyor; Gehry’nin kıvrımlı rüyası ise sadece çizimlerde kaldı.

FRANK GEHRY KİMDİR?

Frank Gehry, 28 Şubat 1929’da Kanada’nın Toronto kentinde, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Ephraim Owen Goldberg adıyla dünyaya geldi. Çocukluğu dedesinin hırdavat dükkânında geçti; ahşap artıkları, çiviler, teller ve tenekelerle oynayarak büyüdü.

Bu “kontrollü kaos” ortamı, onun gelecekteki tüm mimari dilinin temelini attı. 1947’de ailesiyle birlikte Los Angeles’a göç etti. Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde (USC) mimarlık, ardından Harvard’da şehir planlama eğitimi aldı. 1962’de Gehry Partners adlı kendi ofisini kurdu. İlk büyük çıkışı 1978’de geldi; Santa Monica’daki sıradan bir bungalovu alıp kontrplak, oluklu sac, zincir örgü ve camla yıkıp yeniden yaptı. Bu ev, dekonstrüktivist mimarinin manifestosu sayıldı ve Gehry’yi bir gecede dünya çapında ünlü yaptı. 1989’da Pritzker Mimarlık Ödülü’nü kazandı. Bilgisayar destekli tasarımı (CATIA yazılımını) mimaride ilk kullananlardan biri olarak, daha önce imkânsız görünen akışkan, heykelsi formları gerçeğe dönüştürdü.

EN BİLİNEN ESERLERİ:

• Guggenheim Müzesi, Bilbao (1997) – “Bilbao Etkisi”nin doğduğu yapı

• Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles (2003)

• Dans Eden Ev (Ginger & Fred), Prag (1996)

• Louis Vuitton Vakfı, Paris (2014)

• Vitra Tasarım Müzesi, Almanya (1989)

• Luma Arles Kulesi, Fransa (2021)

Gehry, binalarını “donmuş müzik” değil, “donmuş duygu” olarak tanımlardı. Yapıları ya büyük hayranlık ya da sert eleştiri topladı; asla kayıtsız bırakmadı. Kendisi bu durumu “Rahatsız edici bir tatmin duygusu” diye özetlerdi.

5 Aralık 2025’te, 96 yaşında, Santa Monica’daki evinde solunum yetmezliğinden hayata veda etti. Ölümünden birkaç ay öncesine kadar yeni projeler çizip, “Daha bitirmedim” diyen Frank Gehry, mimarlık tarihinin en asi, en neşeli, en devrimci ve en etkili ismi olarak hatırlanacak.