Hiromita’nın yolculuğu İstanbul’un kalbinde

Türk-Tayvan kökenli çağdaş sanatçı ANQI’nin, popüler kedi karakteri Hiromita’yı merkezine alan enstalasyonu Hiromita: Kalbin Çağrısına Yolculuk, 5. ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, ANQI’nin eseri, İstanbul’un çok katmanlı kültürel yapısını yansıtarak izleyicileri bireysel ve kolektif bir keşfe çağırdı.

Sanat, psikoloji ve kültürler arası etkileşimi bir araya getiren bu enstalasyon, uzmanlar tarafından modern bireyin içsel boşluğuna bir yanıt olarak değerlendirildi.

ANQI’nin Hiromita karakteri, Çin’in geleneksel “kiremit kedisi” (wamao) heykellerinden ve Tayvan’daki çocukluk anılarından ilham aldı. Bu heykeller, Çin kültüründe kötülükleri uzaklaştırıp evlere şans getirdiğine inanılır.

Sanatçı, bu inanışı modern bir bağlama taşıyarak, kaplan ruhlu bir kedi figürüyle bireyin özgünlüğünü ve bağ kurma arzusunu sembolize etti.

Yale Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan ANQI, Asya ve Batı kültürlerini harmanlayarak, izleyicileri kendi benliklerini kutlamaya teşvik etti.

SANAT VE PSİKOLOJİ BULUŞUYOR

Hiromita: Kalbin Çağrısına Yolculuk, heykel, resim, ritüel ve interaktif unsurları birleştiren bir deneyim sundu.

Enstalasyonun öne çıkan unsurları, İstanbul’a özgü renklerle şekillenen “İçsel Ev” ve “Dilek Nehri” gibi etkileşimli bölümler. Ziyaretçiler, kişisel arzularını fiziksel bir forma dönüştürerek eserin bir parçası haline geliyor. Bu yaklaşım, sanatın dönüştürücü gücünü vurguladı.

Sanat tarihçisi ve küratör Dr. Julian Stallabrass (Courtauld Institute of Art, Londra), ANQI’nin çalışmasını “modern bireyin yalnızlığına ve aidiyet arayışına güçlü bir yanıt” olarak nitelendirdi.

Stallabrass, “ANQI, popüler kültürle geleneksel sembolizmi birleştirerek, evrensel bir dil oluşturuyor. Hiromita, hem eğlenceli hem de derin bir figür olarak izleyiciyi kendi iç dünyasına yönlendiriyor” dedi.

Sanat sosyoloğu Prof. Dr. Vera Zolberg (New School for Social Research, New York), ANQI’nin eserini “kültürel köprü kurma” açısından değerlendirdi:

“ANQI, Türk ve Tayvan kökenlerini birleştirerek, küresel bir izleyici kitlesine hitap ediyor. İstanbul gibi kültürlerin kesişim noktası olan bir şehirde, bu enstalasyonun yankı bulması tesadüf değil.”

SANATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ

Hiromita, dijital bir resim ve NFT olarak başlayan bir figürken, fiziksel heykellere ve nihayetinde bu etkileyici enstalasyona dönüştü.

ANQI’nin kurduğu Hiromita Project, sanatın bireyleri bir araya getirme ve dönüşüm oluşturma potansiyeline odaklandı.

Proje, Çin’in Suzhou kentinde BFM Sanat Merkezi ile iş birliği yaparak büyük ölçekli açık hava enstalasyonları ve sergilerle uluslararası alanda da dikkat çekti.

ArtContact İstanbul, sanatı kamusal alana taşıyarak herkes için erişilebilir kılmayı hedefledi.

ANQI’nin eseri, bu vizyonu mükemmel bir şekilde yansıttı. Fuar, 40’tan fazla ülkeden sanatçıların eserlerini bir araya getirerek, İstanbul’u çağdaş sanatın küresel merkezlerinden biri haline getirmeyi sürdürdü.

Kalbin Çağrısına Yolculuk, izleyicileri kendi benliklerini keşfetmeye ve farklılıklarını kutlamaya davet ederken, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hatırlattı.