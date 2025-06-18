Hırsız düşse de pes etmedi! Şok görüntü güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Antalya’da hırsız düşe kalka sonunda amacına ulaştı. Çocuk motosikleti çalmaya çalışan hırsız merdivenlerden düştü, başını çarptı. Geri dönüp motosikleti çaldı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda, bloklardan birinin giriş katındaki dairede bulunan elektrikli çocuk motosikletini çalmaya kalkışan şüpheli, dengesini kaybedip merdivenlerden düştü. Başını zemine çarpan şüpheli olay yerinden ayrıldı. Aynı şüpheli bir süre sonra geri döndü ve motosikleti alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Site sakinlerinin durumu bildirdiği polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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