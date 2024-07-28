Hırsız girdiği dükkânda yemek yedi sonra bulaşıkları yıkadı

Osmaniye’de ev yemekleri yapılan lokantaya gelen dükkan sahibi gördükleri karşısında hayrete düştü. Lokantanın sahibi sabah iş yerini açmak için geldiğinde kapının ve klimanın açık olduğunu fark etti. Oğlunun dükkana geldiğini düşünen Nagihan Başaran, oğlu ile konuştuktan sonra dükkanına hırsız girdiğini fark etti.

Başaran dükkana baktığında içli köftelerin eksik olduğunu ve yıkanmış tava ve kaşıkları fark etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Başaran ilk kez böylesi bir şey gördüğünü söyledi. Yaşadıklarını anlatan Başaran şunları söyledi:

''İş yerime geldiğimde kapımın açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdim işte, oğlumu aradım. Acaba dedim hani oğlum mu geldi, o mu gitti falan diye. Sonra işte etrafa baktığımda dolapta içli köftelerimi çıkarmışlar, güzel kızartmışlar, yemişler, tavayı da yıkamışlar hatta. Dolabı kontrol ettim içeceklerde eksiklik vardı. Ben önce oğlum yaptı sandım. Çok kızdım çocuğa, niye dedim klimayı açık bıraktın, kapıyı kilitlemedin, bu köfteyi niye yedin falan diye. Anne ben köfte falan yemedim, dükkana da gitmedim dedi. Esnaf komşularımızın dükkanlarına da yine aynı şekilde girilmiş. Onlardan da bir şeyler alınmış. Yani yemiş içmiş bir güzelce tavayı da yıkamış, tertemiz bir de böyle ters çevirmiş. İşte gerekli tedbirleri aldım, kapının kilitlerini değiştirdim. Böyle bir olay yaşadık."