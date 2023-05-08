Hırsız kadının kocası çıktı

Şanlıurfa'da bir kadının evinden televizyon ve elektrikli ocak çalındı. Polis hırsızın boşanma aşamasındaki kocası ile arkadaşı olduğunu tespit etti. Hırsızlar tutuklandı.

Hırsız kadının kocası çıktı

İHA'nın haberine göre, olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sıralarında Ensar Mahallesi'ndeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.
Hırsızın kimliği polisi şaşırttı

Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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