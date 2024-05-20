Hırsız polisten kaçamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırsız polisten kaçamadı
Kayseri'de evden hırsızlık suçundan dolayı aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Kayseri polisi, "evden hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda, "evden hırsızlık" suçundan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden A.S.'nin (21) saklandığı yer tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.S., cezaevine teslim edildi.

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