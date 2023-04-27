Hırsız sanıldı, terörist çıktı

Şırnak’ın İdil ilçesi Yavşan köyünde bir şahıs, bir eve girmek üzereyken, köylüler tarafından fark edilerek yakalandı. Hırsız sanılarak jandarmaya teslim edilen kişi, gri kategoride aranan terörist çıktı.

Hırsız sanıldı, terörist çıktı

Geçtiğimiz günlerde İdil ilçesi Yavşan köyünde bir şahıs, bir eve girmek üzereyken, köylüler tarafından fark edilerek yakalandı. Şüpheli şahıs, köyüler tarafından üst aramasının ardından Jandarmaya teslim edildi. Jandarma tarafından yapılan araştırmada hırsız sanılan şahsın gri kategoride aranan “Harun Elbak” kod adlı terörist Selim Adıyaman olduğu belirlendi. Terörist, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek ceza evine gönderildi.

Olay günü çekilen görüntülerde görünen köylülere, bazı sosyal medya hesaplarında korucu oldukları ve jandarmaya yardım ettikleri gerekçesiyle hedef gösterildi. Olayın ardından bir ay sonra, Mehmet Y., Abdullah E. ve Eşref E. Cizre Çığır köyü karayolunda araçlarında seyir halinde iken, henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda Mehmet Y. Olay yerinde hayatını kaybetti, Abdullah E. ve Eşref E, ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, fotoğraflarda görülen şahısların güvenlik korucusu olmadığı ve Yavşan köyünde herhangi bir güvenlik korucusunun olmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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