Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı

Soymak için girdiği evde çamaşır makinesindeki temiz çamaşırları çıkarıp asan, yerleri silip çöpü döken hırsız, bir de üstüne yemek yapıp ev sahibine bıraktı. Tüm bunları yaptıktan sonra ise ev sahibine "Üzülme, mutlu ol. yemek ye" şeklinde not yazdı.

36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, Temmuz ayında gerçekleştirdiği sıra dışı hırsızlık girişimi nedeniyle 22 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Soygunun gerçekleştiği evin sahibi, hırsızın çamaşır makinesindeki kıyafetleri dışarı çıkardığını, evi toparladığını ve hatta yemek pişirdiğini belirtti. Ayrıca, hırsızın yerleri sildiği, alışveriş torbasındaki ürünleri buzdolabına yerleştirdiği ve çöpleri döktüğü de ifade edildi.

NOT YAZDI

Hırsızın, ev sahibine “Üzülme, mutlu ol. Yemek ye” şeklinde bir not bıraktığı ortaya çıktı.

Olayın mağduru kadın, yaşananların kendisini çok korkuttuğunu ve evde tek başına kalmaktan çekindiğini söyledi.

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