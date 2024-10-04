Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı

36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, Temmuz ayında gerçekleştirdiği sıra dışı hırsızlık girişimi nedeniyle 22 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Soygunun gerçekleştiği evin sahibi, hırsızın çamaşır makinesindeki kıyafetleri dışarı çıkardığını, evi toparladığını ve hatta yemek pişirdiğini belirtti. Ayrıca, hırsızın yerleri sildiği, alışveriş torbasındaki ürünleri buzdolabına yerleştirdiği ve çöpleri döktüğü de ifade edildi.

NOT YAZDI

Hırsızın, ev sahibine “Üzülme, mutlu ol. Yemek ye” şeklinde bir not bıraktığı ortaya çıktı.

Olayın mağduru kadın, yaşananların kendisini çok korkuttuğunu ve evde tek başına kalmaktan çekindiğini söyledi.