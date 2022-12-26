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Hırsızı ayak izi ele verdi

Mersin'de jandarma ekipleri, evden hırsızlık olayı şüphelisini ayak izlerinden yola çıkarak yakaladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:43
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Hırsızı ayak izi ele verdi

Hırsızı ayak izi ele verdi
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Arkum Mahallesinde bulunan yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak üzere harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayının gerçekleştiği bir evde tespit edilen ayak izi, güvenlik kamerası görüntü analizi ve olay mahalline giriş çıkış yapan araç ile şahısların araştırılması sonucunda 1 şüpheli şahıs tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi çatı katında saklanmış vaziyette yakaladı. Şüphelinin kullandığı ayakkabı ile olay mahallinde elde edilen ayak izinin eşleşmesi ve hırsızlık olayında kullanılan aracın şahısta çıkması üzerine şüpheli, 6 evden hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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