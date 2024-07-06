Hırsızı kendi kendine konuşması ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırsızı kendi kendine konuşması ele verdi

Bursa’da bir evi soyan hırsızı kendi kendine konuşması ele verdi. Polis ekipleri hırsızı adım adım takip ederek yakaladı.

Bursa’da hırsızı kendi kendine konuşması ele verdi. Toplu taşıma kullanan hırsızın kart numarasına ulaşan polis; uygulamayı indirip adım adım takip etti. Metro içerisindeki görüntülerden kendi kendine konuşan hırsızı teşhis eden ekipler şahsı toplu taşımadan iner inmez enseledi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kuveyt’li turistlerin evlerine giren bir hırsız televizyon ile bazı ev eşyalarını çaldı. Akşam eve girdiklerinde durumu fark eden turistler durumu polise bildirdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler evdeki ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına alıp, kendi kendine sürekli konuştuğu görülen şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını derinleştirdi.

Hırsızlık Büro dedektifleri, şüphelinin kaçtığı güzergah üzerindeki kameralardan en son otobüse binerek uzaklaştığını tespit etti. Savcılık izniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaştırma şirketi olan BURULAŞ ile irtibata geçen ekipler şahsın eşkalinden kim olduğunu ve kullandığı ulaşım kartının numarasını belirledi.

HIRSIZ BİLE NASIL YAKALANDIĞI ANLAMADI

Hırsızlık Büro dedektifleri telefonlarına Bursa Kart’ın mobil uygulamasını indirerek 14 suç kaydı bulunan H.S.’yi (41) adım adım takip etmeye başladı.

Uygulama sayesinde şüphelinin hangi otobüste yada metroda olduğunu, anlık yerini görebilen polis ekipleri kendi kendine konuşan H.S.’yi belediye otobüsünden Santral Garaj Mahallesi’nde iner inmez kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin belediye otobüsü kamerasına da kendi kendine konuştuğu anlar ve yaptığı değişik hareketleri yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen H.S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, H.S.’nin hırsızlık yaptıktan sonra evden çıkması ve bölgeden uzaklaşma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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