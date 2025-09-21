Hırsızın hedefinde bu kez depremzedenin evi vardı! Nöbetçi hırsız şebekesine nefes kesen operasyon

Kaynak: İHA

Depremzedelerin zor şartlarda barındığı konteynerlere göz diken iki şüpheli, kameralara yakalandı. Hatay İskenderun’da depremzedenin konteynerine hırsız camdan girdi.

Hatay'da depremzede vatandaşın yaşadığı konteynere camdan girerek 30 saniye içerisinde laptop çalan hırsız ve nöbet tutan arkadaşı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, 15 Eylül günü İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde depremzede vatandaşın yaşadığı konteynerde yaşandı. Konteynere camdan giren hırsız, 30 saniye içerisinde laptopu alarak kaçtı. Anbean kameraya yansıyan görüntülerde; 2 şahsın bölgeye geldiği ve içlerinden birisinin camdan konteynere girdiği, diğerinin ise nöbet tuttuğu ve 30 saniye içerisinde laptopu çalarak bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

Görüntüler üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada olayın şüphelisi M.T. ile Y.Y. isimli 2 erkek şahsı İskenderun'da yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet çalıntı laptop ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

hatay.jpg

hatay1.jpg

hatay2.jpg

hatay3.jpg

hatay4.jpg

hatay5.jpg

Son Haberler
Avcılar'da grup kavgası korku dolu bitti! 'Polis' çığlığıyla kayıplara karıştılar
Avcılar'da grup kavgası korku dolu bitti! 'Polis' çığlığıyla kayıplara karıştılar
Son anket ortaya çıktı! Erdoğan koltuğunu bakın kime kaptırdı
Son anket ortaya çıktı! Erdoğan koltuğunu bakın kime kaptırdı
Mahalleyi su bastı! Esnaf ve sürücülerin kabusu oldu
Mahalleyi su bastı! Esnaf ve sürücülerin kabusu oldu
Gürsel Tekin'den CHP yönetimine flaş çıkış: Aklınızı başınıza toplayın
Gürsel Tekin'den CHP yönetimine flaş çıkış: Aklınızı başınıza toplayın
Taksicinin hatası kazayı getirdi! Yaralılar var
Taksicinin hatası kazayı getirdi! Yaralılar var