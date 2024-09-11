Hırsızın kurşungeçirmez camı kırma mücadelesi kameraya takıldı

Kaynak: DHA
Hırsızın kurşungeçirmez camı kırma mücadelesi kameraya takıldı

Antalya'da bir hırsızın kaldırım taşıyla kırmaya çalıştığı kuyumcunun camı , kurşungeçirmez çıktı. Hırsızın camı kırma mücadelesi kameraya takıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kuyumcu dükkanını soymak isteyen bir şüpheli, camı kırmak için kaldırım taşıyla saldırdı. Ancak cam kurşungeçirmez olduğu için zarar görmedi. Olay, Ali Çetinkaya Caddesi'nde saat 14.00 civarında meydana geldi.

Şüpheli, plakasız motosikletini kaldırıma bırakıp havluya sardığı kaldırım taşıyla camı kırmaya çalıştı. İkinci denemesinde de başarılı olamayınca, dükkan sahibi Koray Güzel ve çevredeki esnaf müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

O sırada yoldan geçen polis ekipleri olaya müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Kuyumcu sahibi Güzel, "Camımız kurşungeçirmez olduğu için zarar görmedi, esnaf arkadaşlarla birlikte müdahale ettik" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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