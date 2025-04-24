Hırsızlar depremi fırsat bildi! Panikle sokağa çıkanların evlerine girmeye çalıştılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırsızlar depremi fırsat bildi! Panikle sokağa çıkanların evlerine girmeye çalıştılar

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi ilçesinde 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü. Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı. Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi. Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlar depremi fırsat bildi! Panikle sokağa çıkanların evlerine girmeye çalıştılar

Hırsızlar depremi fırsat bildi! Panikle sokağa çıkanların evlerine girmeye çalıştılar

Hırsızlar depremi fırsat bildi! Panikle sokağa çıkanların evlerine girmeye çalıştılar

Hırsızlar depremi fırsat bildi! Panikle sokağa çıkanların evlerine girmeye çalıştılar

Hırsızlar depremi fırsat bildi! Panikle sokağa çıkanların evlerine girmeye çalıştılar

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