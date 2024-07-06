Hırsızlar dolapta ne bulduysa çaldı

Kaynak: İHA
Hırsızlar dolapta ne bulduysa çaldı

Şanlıurfa’da 2 hırsız bir büfenin dolabında ne bulduysa çaldı. Hırsızların 3 bin lira değerinde meşrubat, kek ve bisküvi çaldığı öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde büfesini kapatıp evine giden Mehmet Mankal, sabah işyerine geldiğinde meşrubat dolabına yerleştirdiği kek, bisküvi ve çikolataların yerinde olmadığını fark etti. Mankal, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 hırsızın levye ile meşrubat dolabının kapısını açarak hırsızlık yaptığını belirledi. Polis, yaklaşık 3 bin TL değerinde meşrubat, kek, bisküvi ve çikolata çalan levyeli hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını bildiren işyeri sahipleri, emniyetten bekçi talebinde bulunarak hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini istedi.

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