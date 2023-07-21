Hırsızlar Donnaruma ve eşini hastanelik etti

PSG’nin başarılı kalecisi Gianluigi Donnarumma geçtiğimiz günlerde Paris’te yaşadığı evinde bir grup hırsızın saldırısına uğradı.

ELLERİNİ BAĞLADILAR

L'Equipe'te yer alan habere göre; Gianluigi Donnarumma ve eşi evde bulundukları sırada hırsızlık şoku yaşandı. Haberde eve giren hırsızların, İtalyan file bekçisi ve eşinin ellerini bağlayarak 500 bin Euro’luk değerli eşyayı çaldığı ve daha sonrasında kayıplara karıştığı ifade edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Donnarumma ve eşinin, hırsızlarından evden ayrılmasının ardından bir otele sığındıkları belirtilirken yaşanan bu hırsızlık olayın şokunu atlatamayan çiftin, bir süre sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Fransız polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.