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Hırsızlar kamu kurumlarına dadandı

Diyarbakır’da hırsızlık olayına karışan iki şüpheli Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 13:39
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Hırsızlar kamu kurumlarına dadandı

Hırsızlar kamu kurumlarına dadandı
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından 5 adet diz üstü bilgisayar ve 1 adet kamera kayıt cihazının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığı tespit edildi. Meydana gelen olay ile ilgili, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucunda M.C.K. ve H.Y. isimli şüpheliler düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen suça konu malzemeler yetkili kişilere teslim edildi.

 

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