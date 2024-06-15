Hırsızlar marketten 6 dakikada 167 bin liralık ürün çaldı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir markete giren hırsızlar 6 dakikada 167 bin liralık ürün çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere göre bir araçla marketin önüne gelen hırsızlar etrafı gözetledikten sonra marketin kapısını açarak içeri girdi.

Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda hırsızlardan biri cipslerin olduğu kutuyu boşaltarak çaldıkları ürünleri koydu. Kutuyu dolduran hırsızlar ürünleri arabaya koyduktan sonra başka ürünler çalmak için markete girdi. Hırsızlar, markete girdikten 6 dakika sonra arabaya binerek olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.