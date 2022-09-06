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Hırsızların çalmak istediği klima motoru bomba gibi patladı

Bursa'da 2 şüpheli şahıs klima motorunu çalmak istedikleri sırada klima gazı bomba gibi patladı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 15:56
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Hırsızların çalmak istediği klima motoru bomba gibi patladı

Hırsızların çalmak istediği klima motoru bomba gibi patladı
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Bursa'da 2 şüpheli şahıs klima motorunu çalmak istedikleri sırada klima gazı bomba gibi patladı. Paniğe kapılan 2 şüpheli bölgeden hızlıca uzaklaşarak kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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