Olay, akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesi 347’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Murat Abacı ile F.K. (24) arasında bisiklet hırsızlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında F.K., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Abacı’ya ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Abacı yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abacı, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan F.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.