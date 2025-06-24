Hırsızların rahatlığı pes dedirtti! İstanbul'da güpegündüz 200 bin liralık altın çaldılar: Kameralar her anı kaydetti

Olay, Küçükçekmece Sefaköy’de gerçekleşti. Gündüz saatlerinde binaları gezen iki kadın, son girdikleri binada bir dairenin boş olduğunu fark etti.

Dairenin kapısını dakikalarca zorlayarak açan kadınlardan biri, eve girip yaklaşık 200 bin TL değerinde altın çaldı.

Akşam eve dönen ev sahipleri durumu fark ederek polise bildirdi.

İstanbul’da ‘pes’ dedirten hırsızlık: Böylesi görülmedi

Olay yerine gelen polis, dairede ve bina çevresinde inceleme yaptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların telaşsız, rahat bir şekilde binaya girdiği ve daireye yöneldiği görülüyor.

Hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken, polis, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘Bu kadarına pes’ dedirten hırsızlık! Çuval çuval marul çalarken yakalandılar

Antalya'da pes dedirten hırsızlık! Çilingir sofrasını bedavaya getirdiler