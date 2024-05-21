Hırsızlığın böylesi. Kalorifer peteği çaldılar

Kaynak: İHA
Hırsızlığın böylesi. Kalorifer peteği çaldılar
Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 4 adet kalorifer peteği çalan hırsız yakayı ele verdi.

Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ardınç Sokak’ta bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre F.S. isimli vatandaş tarafından yapılan ikamet ettiği evin arka bahçesinde bulunan 4 adet kalorifer peteğinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlığa ilişkin inceleme başlattı. Polis tarafından yapılan kamera görüntüleri incelemesi neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın İ.Y. olduğu belirlendi.

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Olaya ilişkin saha çalışması yapan ekipler, İ.Y. isimli şahsı yakalarken bahse konu kalorifer peteklerini buldu. Yakalanan hırsızın Gaziosmanpaşa 4.Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Polis hırsızlık olayına ilişkin soruşturma başlattı.

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