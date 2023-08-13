Hırsızlığın görüntüleri 'yok artık' dedirtti. Takside giderken apartmandan çıkan kadını soydu

Taksi ile sokaktan geçen bir kadın, sokaktaki başka bir kadının telefonunu düşürdüğünü fark edince taksiyi durdu. Araçtan inen ve yerdeki telefonu çalan kadın, taksiye geri binerek olay yerinden uzaklaştı.

KAYNAK: DHA
Hırsızlığın görüntüleri 'yok artık' dedirtti. Takside giderken apartmandan çıkan kadını soydu

İstanbul Esenler'de Taksi ile sokaktan geçen bir kadın, o anda binadan çıkan S.K.'nın telefonunu düşürdüğünü fark ederek aracı durdurdu. Telefonunun düştüğünden habersiz olan S.K. binadan uzaklaşırken, durdurduğu taksiden inen kadın telefonu çalarak aynı araçla sokaktan uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, düşürdüğü telefonunun çalındığını fark eden S.K. polise giderek şikayette bulundu.

Olay, 8 Ağustos Salı günü saat 16.45 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. isimli kadın apartmandan çıktığı esnada telefonunu yere düşürdü. S.K. yere düşen telefonunu fark etmeden yoluna devan ederken, o esnada taksiyle sokaktan geçen başka bir kadın telefonu fark etti. Taksiden inen kadın telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti. Telefonun çalındığını fark eden S.K. polise giderek şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen videoda, S.K'nın telefonu yere düşürdükten sonra yoluna devam ettiği, taksiden inen kadının da telefonu alıp taksiye geri bindiği görülüyor.

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