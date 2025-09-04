Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

KONYA / VEDAT MEDET YILDIRIM

Konya’nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, H.K. isimli kadın üç çocuğuyla birlikte evinde uyuduğu sırada balkondan içeri giren kimliği belirsiz bir kişiyle karşılaştı. Çocuklarının çığlıkları üzerine uyanan H.K., saldırganın elindeki bıçakla boğazından, göğsünden, kol ve bacaklarından yaralandı. Kanlar içinde kalan kadın komşusundan yardım isteyerek hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.K.’nın çocuklarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİSLER ADIM ADIM İZ SÜRDÜ, MEZARLIKTA DEĞİŞTİRDİĞİ KIYAFETLER ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. Musalla Mezarlığı içinde şüpheliye ait olduğu değerlendirilen mavi tişört ve gri şapka bulunurken, şüphelinin kıyafet değiştirdiği tespit edildi.

Yapılan kamera çalışmaları sonucunda şüphelinin pansiyonda kaldığı tespit edildi. Kaldığı daireye düzenlenen operasyonla yakalanan R.S., suçunu itiraf etti. Şüpheli, olaydan bir gün önce aynı apartmanın balkonunda tabletle oynayan bir çocuğu gördüğünü, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, ev sahibi kadının uyanması üzerine yanında bulunan bıçakla saldırdığını söyledi. R.S.’nin olayda kullandığı bıçak polis ekiplerince teslim alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.