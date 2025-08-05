Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı! Film gibi olay

Kaynak: İHA
Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı! Film gibi olay

İstanbul Arnavutköy’de, ormanlık alanda metro çalışmaları için kazılmış yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyudan hırsızlık yapmak isteyen 3 kişi, bir arkadaşını kuyuya indirdi. İp kopunca, inen kişi mahsur kaldı. Diğer iki kişi arkadaşlarını bırakıp kaçarken, mahsur kalan şahıs, orman devriyesi atan muhafızlar tarafından bulundu. Kuyudan çıkartılan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi’ne bağlı ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro hattı için kazılan yaklaşık 25 metre derinliğindeki bir kuyunun içindeki değerli metal parçaları hedef alan 3 kişi, hırsızlık yapmak üzere bölgeye geldi. Şüphelilerden biri, yanında getirdikleri ip yardımıyla kuyuya indi. Ancak bu sırada ip koptu. Hırsızlık için gelen şahıs kuyuda mahsur kaldı. Arkadaşları ise panikleyerek şahsı orada bırakıp olay yerinden kaçtı.

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Orman yangınları tedbirleri kapsamında devriye gezen Orman Müdürlüğüne bağlı orman muhafızları, orman içinde şüpheli bir traktör fark etti. Traktörün yanında yapılan incelemede, kazı alanındaki kuyuda bir kişinin mahsur kaldığı görüldü.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyuya girerek mahsur kalan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Gözaltına alınan şahsın M.T. isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Şüpheli, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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