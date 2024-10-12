Hırsızlık suçundan aranan şahıs, ekipler tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranana şahsı jandarma yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede O.Ç. isimli şahsın herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığını tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.