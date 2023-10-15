Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak aranan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu saklandığı bir evin terasında kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak aranan N.Ç. isimli şahsı Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında fark eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis şahsı durdurmak istedi. Bu esnada polisleri fark eden şahıs kaçmaya başladı.
Polis ekipleri ile şahıs arasında yaşanan kovalamaca Yeşilyurt Mahallesi'nde ara sokaklara kadar devam etti. Şahsın yakalanması için bölgeye çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleyi adeta abluka altına alan polis ekipleri, şahsın bir evin terasına girerek saklandığını tespit etti. Polis ekipleri şahsı burada yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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