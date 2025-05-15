Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA
Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edildi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki evden 40 bin liralık ziynet eşyası çalan G.Y. (36) adlı kadın yakalandı. G.Y., polisteki işlemleri sonrası kucağında bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 Mayıs'ta İlkadım ilçesindeki evden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarıyla çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmada hırsızlığı G.Y. adlı kadının yaptığını tespit etti. G.Y., İlkadım ilçesinde yakalanıp, "Evden hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan, G.Y.'nin 11 Ekim 2024'te yaşanan 5 bin liralık hırsızlık olayının firarisi olduğu ve "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan ise ifadeye yönelik aranmasını bulunduğu belirtildi.

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