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Hırsızlık yaparken yakalanınca çalışanı bıçakladı 

Bağcılar'da marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, kendisini fark eden market çalışanını bıçaklayarak kaçtı. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 17:25
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Hırsızlık yaparken yakalanınca çalışanı bıçakladı 

Hırsızlık yaparken yakalanınca çalışanı bıçakladı 
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Bağcılar Çınar Mahallesi'nde 13 Ekim Perşembe günü bir market zincirine müşteri gibi giren kişi, reyonlardan gıda malzemesi çalarak çıkış kapısına yöneldi. Durumu fark eden market çalışanı E.Z., şüpheliye müdahale etmeye kalktı. Şüpheli ile kendisine müdahale etmeye çalışan E.Z arsında kavga çıktı. Şüpheli, kavga sırasında market çalışanını bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin emniyette kaydı bulunan H.V. olduğunu tespit etti. 

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yapılan çalışmalarda şüpheli H.V. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.V. çıkarıldığı mahkemece 'İşyerinden hırsızlık ve yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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