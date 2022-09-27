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Hırsızlık yapmak için Bursa'dan Kastamonu'ya geldiler

Bursa’dan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine çalıntı plakalı araçla gelerek 1,5 ton sarımsak çalan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:18
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Hırsızlık yapmak için Bursa'dan Kastamonu'ya geldiler

Hırsızlık yapmak için Bursa'dan Kastamonu'ya geldiler
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İHA'nın haberine göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde ikamet eden M.G. (35) isimli vatandaşa ait 1,5 ton sarımsak kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından inceleme başlatıldı. 

Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde sarımsakları çalan kişilerin Ş.S., E.K. ve H.Ş. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Bursa’dan Taşköprü ilçesine geldikleri ve araçlarına Kastamonu'da çalıntı plaka taktıkları belirlenen şahısların, sarımsakları çaldıktan sonra çalıntı plakaları çıkarttıkları tespit edildi. 

Çaldıkları sarımsakları, Bursa’ya götürmek üzere yola çıktıkları belirlenen hırsızlar, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda araç içerisinde yakalandı.

Çalınan sarımsaklar, M.G.'ye teslim edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ş.S., E.K. ve H.S. ise işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

 

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