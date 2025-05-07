Hırsızlık yaptığı evde ilaç içince yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evden altın ve nakit para çalınmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahsı, hırsızlık yaptığı evde içtiği ilaçtan yola çıkarak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi'nde R.H. isimli şahsın ikametinde meydana gelen hırsızlık olayı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Olayda yaklaşık 30 bin TL değerinde altın ve 10 bin TL nakit para çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları detaylı incelemede evde bulunan bir ilacın ev sahibi R.H.'ye ait olmadığını belirledi. Bu ipucunu değerlendiren ekipler, ilacın kaynağını araştırmak üzere Fethiye'deki eczaneler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, ilacı satın alan kişinin V.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları ve diğer delillerin incelenmesiyle birlikte, V.T.'nin olay günü aynı eczaneden maske ve eldiven de satın aldığı ortaya çıktı. Tüm delilleri bir araya getiren polis ekipleri, şüpheli V.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.