Hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

Olay, Orhangazi ilçesinde bulunan ORKENT Blokları’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, site içerisinde bir motosikletin sepetinde bulunan çeşitli eşyaların çalındığını gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede yaptıkları kamera incelemelerinde hırsızın U.L.(23) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile harekete geçen polis ekipleri U.L.’yi çaldığı malzemelerle birlikte gözaltına aldı. U.L., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.