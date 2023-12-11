Hırsızlıktan aranan kadınlar hırsızlık yaparken yakalandı

Samsun'da evlerde hırsızlık yaptığı suçlamasıyla aranan 2 kadın yine hırsızlık yapmak için girdikleri binada yakalandılar.

KAYNAK: İHA
Hırsızlıktan aranan kadınlar hırsızlık yaparken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık suçundan aranan P.S.(20) ve H.Y.(17), son işlerinde hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri apartmanda polisin takibi sonucu suç üstü yakalandılar.

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H.Y.’nin Atakum ilçesinde ikametten yaklaşık 80 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı ve P.S.'nin ise Canik ilçesinde ikametten yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası ve Atakum ilçesinde ikametten yaklaşık 217 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığına karıştıkları ortaya çıktı. P.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınırken, H.Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kadın Samsun Adliyesine sevk edildi.

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