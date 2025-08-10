Hırsızlıktan sahteciliğe! Nefes kesen kovalamaca ile yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hırsızlıktan sahteciliğe! Nefes kesen kovalamaca ile yakalandı

İstanbul Esenler’de çeşitli suçlardan aranması bulunun T.D, polise yakalanmamak için her yolu denedi ama başarılı olamadı. 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanmamak çatıdan çatıya atladı ama başarılı olamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz yıllarda meydana gelen hırsızlık, yaralama, hükümlünün firarı, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezası alan Tuncay D.'nin Esenler'de saklandığını belirledi.

Cezasının kesinleşmesinin ardından aranmaya başlanan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Polisin operasyonu sırasında Tuncay D. oturduğu binanın çatısına çıkarak yan binaya geçip izini kaybettirmeye çalıştı.

Bölgeye takviye ekiplerin gelmesinin ardından dakikalarca süren kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında Tuncay D. gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Tuncay D., cezaevine gönderildi.

Hırsızlıktan sahteciliğe! Nefes kesen kovalamaca ile yakalandı

Hırsızlıktan sahteciliğe! Nefes kesen kovalamaca ile yakalandı

Hırsızlıktan sahteciliğe! Nefes kesen kovalamaca ile yakalandı

Son Haberler
Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?
Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?
Yavru flamingolara sıkı takip
Yavru flamingolara sıkı takip
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı
Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ne?
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada
Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti
Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti