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'Hırsızsın' tartışması can aldı

Adana’da bir kişi kendisini cep telefonu hırsızlığıyla suçlayan arkadaşını tabancayla öldürdü iddiasıyla tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:51
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'Hırsızsın' kavgası can aldı

'Hırsızsın' tartışması can aldı
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İHA'da yer alan habere göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Doğan Gülsün (42), 5 Şubat gecesi mahalleden tanıdığı Ömer Kılınç’ı (26) evine çağırdı. Gülsün, içki içtiği Kılınç ile bir süre sohbet ettikten sonra uyudu. Sabah uyanan Gülsün, cep telefonunun olmadığını fark edince Kılınç’ı hırsızlıkla suçladı. Bunun üzerine tartışan ikili arasında husumet başladı. İkili, konuşmak için 12 Şubat günü saat 18.30 sıralarında yeniden buluştu. Çıkan tartışmada Kılınç, tabancayla Gülsün’ü göğsünden vurup, kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülsün, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Göğsüne 3 kurşun isabet eden Gülsün, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin boş bir arsadaki barakada saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, Kılınç’ı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Kılınç, ifadesinde, “Beni telefonunu çalmakla suçladı. Ben böyle bir şey yapmadım. Buluştuğumuzda bana tokat attı. Ben de vurup, kaçtım.” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Kılınç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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