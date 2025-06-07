Hırvat güzel aşk acısı çekenlere seslendi: "Güzelleş, parla, göze gir"

Düzenleme: Hande Karacan
Hırvat güzel aşk acısı çekenlere seslendi: "Güzelleş, parla, göze gir"

Hırvat TV yıldızı Aleksandra Subotic, aşk hayatında mutsuz kadınlara seslendi. Verdiği tavsiyeyle sosyal medyada gündem olurken, tavsiye mekânları ve portakal suyu örneği dikkat çekti.

Sırbistan’da bir dönem reality şovlarla adını duyuran ve magazin dünyasının tanınmış simalarından biri hâline gelen Aleksandra Subotic, yaptığı son açıklamayla yeniden gündemde. 28 yaşındaki Subotic, Hype kanalına verdiği röportajda aşk acısı çeken kadınlara dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

“Güzelleşiyorsun, hazırlanıyorsun, pahalı bir mekâna gidip oturuyorsun. Portakal suyunu söylüyorsun. Biri mutlaka seni fark eder” diyen Subotić, kadınların mutsuz ilişkilerde zaman kaybetmemesi gerektiğini vurguladı. Sunucunun “Pahalı bir mekâna gitmeye parası olmayanlar ne yapacak?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Cepli değil ama portakal suyu için yeterli olur. Zaten Belgrad bununla ünlü.

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Subotic, geçmişte yaşadığı sansasyonlarla da hatırlanıyor. Genç yaşta annesinin sevgilisinden hamile kaldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Subotic, uzun süredir iş insanı Peca Raspopovic ile evli. Çiftin ilişkisi zaman zaman çalkantılı olsa da Subotic, eşi Raspopovic’in arkadaşı Maja Marinkovic ile yaşadığı yasak ilişkiyi affetti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle sık sık iletişim kuran Subotic, verdiği bu tavsiyeyle özellikle genç kadınlar arasında tartışma başlattı. Kimileri tavsiyeyi yüzeysel bulurken, bazıları ise onun kadınlara özgüven aşılamaya çalıştığını savundu.

Subotic’in açıklamaları kısa sürede Hype kanalında viral olurken, Belgrad’daki lüks mekânlarda portakal suyu siparişleriyle gündem yaratması dikkat çekti. Magazin basını, yıldızın bu çıkışıyla yeniden dikkatleri üzerine çektiğini belirtti.

Aleksandra Subotic’in “Birilerinin mutluluğunu yıkmak yerine kendi yolunu çiz” mesajı ise sosyal medyada en çok paylaşılan cümlelerden biri oldu.

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