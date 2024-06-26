Hırvat iş insanı feci kazada öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hırvat iş insanı feci kazada öldü

Hırvatistan'da, Split kentinin kuzeybatısında bulunan Kastela'da meydana gelen trafik kazası sonucunda ülkenin ünlü fastfood şirketinin sahibi hayata veda etti.

Pazartesi günü, Kastela kasabası civarındaki otobanda meydana gelen kazada aynı yöne doğru seyreden iki araç feci şekilde çarpıştı. Çarpışma sonrasında savrulan iki araç seyir halindeki diğer otomobillere de çarptı.

Hırvat polisi tarafından yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın popüler fastfood zincirlerinden Medeni'nin sahibi Luka Kalpić'in yaşanan kaza sonrasın öldüğü açıklandı.

Kazanın, alkollü bir sürücünün aracının hakimiyetini kaybederek Kalpić'in otomobiline çarpmasıyla meydana geldiğini belirten yetkililer, kazaya sebep olan sürücünün yaşanan üzücü olay esnasında alkollü olduğunu açıkladılar. Polis alkollü sürücüyü kamu düzenini ve huzurunu bozmak suçundan gözaltına aldığını duyurdu.

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