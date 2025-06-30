Hırvat sanayisinde düşüş sürüyor

Hırvatistan'ın sanayi üretimi 2025 Mayıs'ında yıllık bazda yüzde 1,7 artış gösterse de, bir önceki ay kaydedilen yüzde 6,5'lik üç ayın en yüksek artışından belirgin bir yavaşlama yaşandı. Bu oran, 2024 Kasım'ındaki daralmadan bu yana sanayi faaliyetlerindeki en zayıf büyümeye işaret ediyor.

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DÜŞÜŞÜN BAŞINI ÇEKEN KALEMLER

Sanayi üretimindeki yavaşlamanın ana nedenlerinden biri imalat sektöründeki düşüş oldu. Nisan'da yüzde 7,3 olan imalat sektörü büyümesi 2025 Mayıs'ında yüzde 4,9'a geriledi. Özellikle tütün ürünleri imalatı, ana metallerin imalatı ve giyim eşyası imalatı gibi alt sektörlerdeki yavaşlama dikkat çekti.

Enerji sektöründe de ciddi bir düşüş gözlendi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme teminindeki üretim, bir önceki ayki yüzde 9,5'lik artışın aksine 2025 Mayıs'ında yüzde 11,9 oranında düşüş yaşadı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise üretim, yüzde -3,3'lük bir değişimle neredeyse sabit kaldı.

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AYLIK BAZDA ÜRETİMDE GERİLEME

Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda incelendiğinde, Hırvatistan'ın sanayi üretimi 2025 Mayıs'ında yüzde 2,9 oranında geriledi. Bu düşüş, bir önceki ay kaydedilen yüzde 2,5'lik artışın tamamen tersine dönmesi anlamına geliyor. Bu veriler, Hırvatistan ekonomisinde kısa vadede bir yavaşlama sinyali olarak yorumlanabilir.

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UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, Hırvatistan sanayi üretimindeki bu yavaşlamanın küresel ekonomik koşullar ve iç talepteki değişimlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Avrupa Birliği'nin genel ekonomik görünümündeki belirsizliklerin ve artan enerji maliyetlerinin Hırvatistan sanayisi üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerin, bu düşüşün geçici bir dalgalanma mı yoksa daha geniş bir ekonomik yavaşlamanın başlangıcı mı olduğunu netleştireceğini ifade ediyor.