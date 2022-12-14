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Modric ateş püskürdü: Ceza gelebilir

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı Luka Modric, Arjantin ile oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri maçla ilgili açıklamalarda bulunurken oldukça sinirli halleri gözden kaçmadı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:54
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Hırvat yıldız hakem Daniele Orsato'ya isyan etti

Modric ateş püskürdü: Ceza gelebilir
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Maçın 34. dakikasında Arjantin lehine penaltı veren İtalyan hakem Daniele Orsato hakkında konuşan Modric, "Üzgünüz. Bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmadı. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an. Karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz. Arjantin'i tebrik ederiz" dedi.

Modric, Messi'yle ilgili olarak da "Kendisini tebrik ederim. Büyüklüğünü gösteriyor. Finalde iyi şanslar dilerim" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise Modric, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şuanda bunu konuşmanın zamanı değil" cevabını verdi.

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