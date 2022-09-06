﻿Hırvatistan Büyükelçiliği'ne yeni atama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.