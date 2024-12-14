Hırvatistan cumhurbaşkanı adayı Primorac son mitingini gerçekleştirdi

Dragana Primorac, Hırvatistan Demokratik Birliği (HDZ) partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Split’teki son seçim mitinginde duygusal bir konuşma yaptı. Mitingde kalabalığa hitap eden Primorac, "Elimi güçlendirdiniz. Split’ten zafer için yola çıkıyorum! Hep Hırvat rüyasını hayal ettim, teknoloji, inovasyon ve gelişimle dolu bir Hırvatistan… Her zaman Hırvat sporunu, özellikle de Hajduk’u kurtarmaktan gurur duydum" dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković de mitinge katılarak coşkulu bir şekilde, "Split her zaman HDZ’nin yanında oldu, birlikte zaferi kutlayacağız! Dragana, birleşmiş bir Hırvatistan için çalışıyor" diyerek Primorac’a olan desteğini ifade etti.

Primorac, mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanović’i eleştirerek, "Milanović’in yolu doğuya çıkıyor ve geleceği küçümsüyor. O, şubat ayında tarihe karışacak. Onun mirası, sadece bir sayfa kağıda sığar. Beş yılda dokuz liderle görüşmüş, dört kez Sırbistan’la. Ben Sırbistan’ın AB’ye girişini engelleyeceğim" şeklinde konuştu.

Primorac ayrıca, Pantovčak’a, Hırvatistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Dr. Franjo Tuđman’ın heykelini geri getireceğini vaat etti. "Benim programım, Hırvatistan’ı 21. yüzyıla taşıyacak. Yapay zeka ve biyomedisin konularını açtım, ülkemi bilgi ve güvenlik temelleri üzerine inşa edeceğim" dedi.

Konuşmasının sonunda Primorac, "Ben tüm Hırvat vatandaşlarının Cumhurbaşkanı olacağım, önemli olan sadece ne kadar sevilip sevildiğidir. Herkes bana saldırsa da, bu beni yıldırmaz. Hırvat toprağını öpeceğim ve hepinizle gurur duyacaksınız!" diyerek halkına seslendi. Miting, Primorac’ın "Tanrı bizi korusun" diyerek bitirdiği duygusal anlarla son buldu.