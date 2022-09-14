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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in Srebrenitsa soykırımını inkar ettiği iddia edildi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in hafta başında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen Brdo-Brijuni Süreci Zirvesi'nde Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 18:40
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in Srebrenitsa soykırımını inkar ettiği iddia edildi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in Srebrenitsa soykırımını inkar ettiği iddia edildi
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Sırbistan merkezli bir haber portalı, Milanovic'in Ljubljana'da basına kapalı gerçekleşen yemekte Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını inkar ederek, "Birçok soykırım oldu ancak Srebrenitsa'daki soykırım değildi" ifadelerini kullandığını savundu.

Milanovic'in ofisinden yapılan açıklamada, iddiaların "yalan" olduğu ifade edildi.

Yemekte bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'in ofisi ise iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.

Dzaferovic'in ofisinden yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleşen bir toplantına ne konuşulduğunun anlatılmasının olağan olmadığına işaret edilerek, "Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke liderinin uluslararası mahkeme kararını sorgulaması da olağan değil. Milanovic'in Srebrenitsa soykırımına soru işaretiyle yaklaştığı doğrudur ancak açıklamasına sert bir cevap almıştır" ifadelerine yer verildi.

Yaşananlar üzerine Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'ı kınayan bir yazı paylaşarak, "Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Srebrenitsa'da yaşananlar soykırım olarak tanımlandı. Hırvatistan'ın da bu karara saygı duymasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Milanovic'in açıklamasına tepki yağdı

Milanovic’in Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklaması üzerine Srebrenitsa Anneleri Derneği, Milanovic’in artık 11 Temmuz’da gerçekleştirilen anma törenlerine gelmesini istemediklerini söyledi.

Bosna Hersek İslam Birliği de soykırım inkarının AB üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığını vurgulayarak, Milanovic’in açıklamalarını kınadı.

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