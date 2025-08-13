Hırvatistan gücüne güç katıyor! Başrol Türkiye'nin oldu

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Türkiye merkezli Baykar’ın eğitim merkezinde Bayraktar TB2 SİHA eğitimlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Hırvatistan’da test sürüşlerine başlandığını belirten Anusic, gece ve gündüz devam edecek test faaliyetlerinin ülkeye stratejik bir üstünlük sağlayacağını ifade etti.

ÇOK YÖNLÜ GÜÇ: BAYRAKTAR TB2’NİN YETENEKLERİ

Bayraktar TB2 SİHA’lar, üstün teknolojik özellikleri ile sınır güvenliği, keşif-gözetleme ve orman yangınlarıyla mücadele gibi kritik alanlarda Hırvatistan’a büyük katkı sağlayacak. Anusic, bu insansız hava araçlarının Hırvatistan’ın savunma kapasitesini artırırken, aynı zamanda doğal afetlerle mücadelede de önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Türk savunma sanayisinin yenilikçi gücü Baykar, bu anlaşmayla bir kez daha uluslararası arenada adından söz ettirdi.

2024 ANLAŞMASI İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Hırvatistan, 2024 yılında Baykar ile Bayraktar TB2 SİHA’ların ihracatı için anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, Türkiye’nin savunma sanayiindeki lider konumunu pekiştirirken, Hırvatistan’ın modern savaş teknolojilerine erişimini güçlendirdi. Test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasıyla, Bayraktar TB2’ler kısa süre içinde Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine resmi olarak katılacak.

TÜRK TEKNOLOJİSİNİN KÜRESEL YÜKSELİŞİ

Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB2, dünya genelinde birçok ülkenin tercihi olmaya devam ediyor. Hırvatistan’ın bu hamlesi, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekte güvenilirliğini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Bayraktar TB2, sadece bir silah değil, aynı zamanda barış ve güvenlik için çok yönlü bir çözüm sunuyor.