Hırvatistan son dakikada mahvoldu

EURO 2024'te B Grubu'nda 2. maçlar oynanmaya başladı.
İlk maçlarını kaybeden iki ekip Hırvatistan ve Arnavutluk, karşı karşıya geldi.
Mücadele, Arnavutluk'un son dakikalarda bulduğu golle 2-2 sona erdi.
Arnavutluk, 11. dakikada Laçi ile 1-0 öne geçti.
74. dakikada Kramaric ile eşitliği yakalayan Hırvatistan, 76. dakikada Gjasula'nın kendi ağlarına yolladığı topla 2-1 öne geçti.
90+5'te sahneye çıkan Gsajula, hatasını telafi etti ve attığı golle Arnavutluk'a 1 puanı getirdi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
2-2 biten maç sonrası iki takım da 1 puanı paylaştı.
Arnavutluk 3. sıraya yükselirken, Hırvatistan son sırada yer aldı.
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