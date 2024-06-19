Hırvatistan son dakikada mahvoldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hırvatistan son dakikada mahvoldu

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hırvatistan, Arnavutluk'a karşı 90+5'te yediği golle 1 puana razı oldu.

EURO 2024'te B Grubu'nda 2. maçlar oynanmaya başladı.

İlk maçlarını kaybeden iki ekip Hırvatistan ve Arnavutluk, karşı karşıya geldi.

Mücadele, Arnavutluk'un son dakikalarda bulduğu golle 2-2 sona erdi.

Arnavutluk, 11. dakikada Laçi ile 1-0 öne geçti.

74. dakikada Kramaric ile eşitliği yakalayan Hırvatistan, 76. dakikada Gjasula'nın kendi ağlarına yolladığı topla 2-1 öne geçti.

90+5'te sahneye çıkan Gsajula, hatasını telafi etti ve attığı golle Arnavutluk'a 1 puanı getirdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

2-2 biten maç sonrası iki takım da 1 puanı paylaştı.

Arnavutluk 3. sıraya yükselirken, Hırvatistan son sırada yer aldı.

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